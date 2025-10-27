Seit vielen Jahren lädt die AWG ihre Genossenschafter zu einer Weihnachtsfeier ein. Bis zu 200 zum Teil langjährige Mitglieder kamen, um in geselliger Runde ein paar entspannte Stunden zu verbringen. „Weil die Veranstaltung immer an einem Nachmittag stattfand, waren es zumeist Rentner und ältere Mieter, die daran teilgenommen haben“, sagt AWG-Sozialarbeiter Michael Haseney. Um nun auch einmal andere Mieter zu erreichen und vor allem Familien mit Kindern in Suhl etwas anzubieten, hat sich sich die Genossenschaft etwas Neues einfallen lassen: Einen Tierpark-Familientag mit der AWG. „Herzlich eingeladen sind ausdrücklich alle Familien aus Suhl und Umgebung, nicht nur unsere Mieter“, stellt Haseney heraus. Am Sonntag, dem 9. November übernimmt also die AWG den Eintritt für alle Tierparkbesucher und sponsert so „etwas Familienzeit mit Herz für unseren Tierpark“, wie Haseney sagt. Dazu wird noch die Greifvögel-Flugshow einer Falknerei geboten, es werden Erinnerungsfotos geschossen und auch für Speis und Trank ist trotz des bereits geschlossenen Tierpark-Bistros gesorgt.