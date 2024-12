Premiere in Sonneberg: Nikolaus verteilt gefüllte Stiefel im Rathaus

Eine Aktion Nikolaus-Stiefel feiert in diesem Jahr in Sonneberg Premiere. Es ist eine besondere Gelegenheit für alle Kinder bis zwölf Jahre, sich auf eine liebevolle Nikolausüberraschung zu freuen. „Die Teilnahme ist ganz einfach: Pro Kind darf ein Stiefel – natürlich blank gewienert und sauber – in der Zeit vom 4. Dezember bis zum 6. Dezember, 12 Uhr, von den Eltern im Rathaus abgegeben werden – samt einem Etikett aus unseren ausgeteilten Flyern mit dem Namen und Alter des Kindes versehen“, kündigt Stadtsprecherin Cindy Heinkel an.