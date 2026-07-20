Es war für 13 Kinder ein toller, außergewöhnlicher Start in die Sommerferien. Erstmals stand in Schweina ein dreitägiges Kinder-Kunst-Symposium auf dem Programm. „Marktplatzgeschichten – Junge BildhauerInnen auf Spurensuche“, hatten es die Ideengeberinnen vom Kultur.Lokal „Tausend kleine Dinge“ im Bad Liebensteiner Ortsteil betitelt. Die Rede ist von den drei einheimischen Künstlerinnen Kathleen Hegenbarth, Ines Kley und Heide Dittmann-Ortner. Ihr Einfall zündete.