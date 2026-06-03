Premiere in Schmalkalden: Vorfreude Sommerfest mit den Almrockern steigt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die letzten Details werden abgestimmt – und die Vorfreude wächst von Tag zu Tag: Am Samstag, 6. Juni, wird der Altmarkt zum Treffpunkt für Unternehmen, Mitarbeitende, für Familien, Gäste und alle, die erleben möchten, wie stark die regionale Wirtschaft zusammensteht. Unter dem Motto „Schmalkalden vernetzt sich“ feiert die Stadt Schmalkalden erstmals das Sommerfest der Wirtschaft. Dieses Fest richtet sich explizit auch an die Einwohner Schmalkaldens, heißt es in der Einladung der Organisatoren. Der Eintritt ist frei.