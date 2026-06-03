 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Schmalkalden

  6. Vorfreude Sommerfest mit den Almrockern steigt

Premiere in Schmalkalden Vorfreude Sommerfest mit den Almrockern steigt

Am Samstag, 6. Juni, trifft sich auf dem Schmalkalder Altmarkt die regionale Wirtschaft – und alle sind eingeladen, gemeinsam zu feiern. Was die Besucher so erwartet.

Premiere in Schmalkalden: Vorfreude Sommerfest mit den Almrockern steigt
1
Egon Eckhardt, Mitorganisator, vor dem Werbeplakat. Er freut sich auf die Party in Schmalkaldens Innenstadt. Foto: privat

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die letzten Details werden abgestimmt – und die Vorfreude wächst von Tag zu Tag: Am Samstag, 6. Juni, wird der Altmarkt zum Treffpunkt für Unternehmen, Mitarbeitende, für Familien, Gäste und alle, die erleben möchten, wie stark die regionale Wirtschaft zusammensteht. Unter dem Motto „Schmalkalden vernetzt sich“ feiert die Stadt Schmalkalden erstmals das Sommerfest der Wirtschaft. Dieses Fest richtet sich explizit auch an die Einwohner Schmalkaldens, heißt es in der Einladung der Organisatoren. Der Eintritt ist frei.

Nach der Werbung weiterlesen

Bereits jetzt ist die Aufregung bei den Veranstaltern spürbar. Zahlreiche Partner, Unternehmen und Unterstützer arbeiten gemeinsam daran, den Altmarkt in eine Eventmeile zu verwandeln. Das Sommerfest, sagt Egon Eckhardt, einer der Hauptorganisatoren, steht nicht nur für Unterhaltung, sondern vor allem für Austausch, Vernetzung und die Stärke des Wirtschaftsstandortes Schmalkalden.

Buntes Familienprogramm am Nachmittag

Ab 14 Uhr erwartet die Besucher ein bunter Familiennachmittag mit Aktionen wie Kinderschminken, Hüpfburg und eine Trambolin-Show. Parallel dazu präsentieren sich viele Unternehmen, es locken kulinarische Angeboten der Alrmarkt-Gastronomen und es gibt die Gelegenheit, Wirtschaft einmal ganz nah zu erleben.

Unsere Empfehlung für Sie

1. Sommerfest der Wirtschaft: Partynacht mit den Almrockern in Schmalkaldens Innenstadt

12.05.2026 06:00 1. Sommerfest der Wirtschaft Partynacht mit den Almrockern in Schmalkaldens Innenstadt

Schmalkalden vernetzt sich. Das 1. Sommerfest der Wirtschaft bringt Leben auf den Altmarkt und Die Almrocker auf die Bühne.

Am Abend folgt dann das große Highlight: Ab 19 Uhr sorgen die Almrocker mit ihrer Live-Show für Stimmung und verwandeln den Altmarkt in eine große Open-Air-Party. Partyhits, Schlagerklassiker und jede Menge gute Laune versprechen einen Sommerabend, den man nicht verpassen sollte.

Dieses Sommerfest sei ein besonderes Gemeinschaftserlebnis für die regionalen Unternehmen und ihre Mitarbeiter, heißt es aus dem städtischen Kulturamt. Die Stadtgestalter GmbH als Partner stelle praktische Verzehrgutscheine bereit. Die Firma könne diese vorab erwerben und ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Die Gutscheine lassen sich anschließend bequem vor Ort für Speisen und Getränke einlösen.

Unsere Empfehlung für Sie

Unternehmerempfang in Schmalkalden: „Wir kämpfen jeden Tag“

29.08.2025 13:05 Unternehmerempfang in Schmalkalden „Wir kämpfen jeden Tag“

Zwischen Small Talk und Sorgen: Den Unternehmerempfang in Schmalkalden nutzte Bürgermeister Kaminski für einen ungeschönten Rückblick – und einen vorsichtigen Blick nach vorn.

Das Fest wird von der Stadt Schmalkalden veranstaltet, Sponsor ist die Firma Putzteufel.

Weitere Details dazu gibt es unter www.diestadtgestalter.de