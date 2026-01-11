Hallo Jahreszeitenstab, wo bist du? Das war die allseits gestellte Frage zur Premiere des Kinder- und Jugendtheaters in Sachsenbrunn. Damit wurde am vergangenen Freitag die Theatersaison des Sachsenbrunner Theatervereins eröffnet. In der nunmehr 15. Saison des Theaternachwuchses geht es um das vielsagende Stück mit dem Titel „Der verschwundene Jahreszeitenstab“. Vier Aufführungen gibt es, die allesamt ausverkauft sind.