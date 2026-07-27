In Oberlind ist alles bereit für das erste Entenrennen: Der Startschuss fällt am Freitag, 31. Juli, um 13 Uhr, teilt Christoph Zeh mit. Wer noch keine Rennente besitzt, kann diese ab sofort auch im Hort der Grundschule Oberlind erwerben. Der gesamte Erlös der Aktion kommt dem Förderverein der Grundschule zugute und unterstützt damit Projekte für die Schülerinnen und Schüler. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Ines Ehrlicher bietet mit dem Eisfenster Erfrischungen an. Zudem sorgt Johanna Hammerschmidt vom Seniorenbeirat an der unteren Brücke für die Verpflegung der Besucher. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche Gäste und ein spannendes Rennen.