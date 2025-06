Die Ski-Arena am Oberhofer Grenzadler hat schon viel gesehen: Peter Maffay, Pur und Roland Kaiser sind hier aufgetreten. Läufer haben sie in Scharen durchquert, genauso tiefergelegte Autos. Am Samstag (31. Mai) ist eine weitere Kategorie hinzugekommen. Zum ersten Mal wurde ein Wettkampf im Bogenschießen in der Arena ausgetragen. Für Oberhof ist das Sport-Event eine doppelte Uraufführung. Denn: Auch für Ausrichter WSV Oberhof 05 ist das offene Bogenturnier, das für die einheimischen Schützen gleichzeitig die Freiluft-Kreismeisterschaft ist, eine Premiere. Es ist der erste selbst ausgerichtete Wettkampf in der noch jungen Geschichte der Abteilung Sportschießen.