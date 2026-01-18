Da geht man ins Theater, wünscht sich in der Abenddämmerung des regelbasierten Lebens wenn schon nicht Erhebung, so doch ein bisschen Freude. Und landet in einer Inszenierung von Henriette Hörnigk: Georges Feydeaus Komödie „Floh im Ohr“. Mir nichts, dir nichts gerät man in diese wahnsinnige Millionärsfamilie Chandebise, in der alles drunter und drüber geht, bis man selbst nicht mehr weiß, ob man Weibchen oder Männchen ist, ein weißes Tutu trägt oder eine im Schritt kneifende Hose.