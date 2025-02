Dieses Stück löste eine Welle der Begeisterung aus: „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau wird seit seiner Uraufführung weltweit an vielen Theatern gespielt. Nun auch in Meiningen, wo die Premiere am 21. Februar ein in vielerlei Hinsicht besonderes Ereignis darstellt: Erstmals kommt eine französische Barockoper auf die Bühne des hiesigen Theaters.