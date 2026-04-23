„Sieht das hier lecker aus, zum Anbeißen“, sagt eine Dame begeistert, als sie am Dienstag vor dem Verkaufswagen von Paula Markert und Johannes Eckleben stehen bleibt. Für einen Moment scheint der Trubel des Meininger Wochenmarktes um sie herum zu verblassen. Ihr Blick haftet an den kunstvoll arrangierten Köstlichkeiten, die sich wie kleine Schmuckstücke in der Auslage präsentieren – jedes einzelne ein Versprechen von Genuss, jedes ein Beweis liebevoller Handarbeit.