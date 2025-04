„Das Märchen“ – Lord Henry ist ebenso reich wie gelangweilt, die Vergnügungen der gehobenen Gesellschaft hat er satt. Am Telefon lässt er sich verleugnen. Von seinem Freund und Anwalt will er wissen, ob dieser ihm auch nur einen vernünftigen Grund nennen könne, sich nicht zu erschießen. Nur eine ominöse Weissagung lässt ihm noch eine winzige Hoffnung auf den entscheidenden Kick in seinem Leben, doch die Zeit dafür läuft in wenigen Stunden ab ...