Das Wetter stimmte, und eine letzte, kurzfristig aufgetretene bürokratische Hürde konnte schließlich das Ordnungsamt der Stadt Ilmenau unbürokratisch lösen – und dann konnte es losgehen am Samstagabend am alten Freibad: Sommerparty in Heyda! Und was die Veranstalter wollten, nämlich eine gelungenen Mischung aus Musik, guter Organisation und sommerlichem Open Air-Feeling, das stellte sich dann auch auf höchst gelungene Art und Weise ein. Zahlreiche Besucher – nach Angaben der Veranstalter deutlich mehr als ursprünglich erwartet – zeugten davon, dass das gemeinsam vom Ortschaftsrat Heyda und der Stadtilmer Eventagentur X-tra Events entwickelte Veranstaltungskonzept aufging und ein voller Erfolg wurde, wie Ortsteilrat Dirk Meinert mitteilt.