Premiere in Erfurt: Spielzeitbeginn in Erfurt mit Oper Tosca

Erfurt (dpa/th) - Nach den Personalquerelen der vergangenen Monate und ohne Generalintendanten startet das Theater Erfurt in die neue Spielzeit. Den Auftakt machte die Oper Tosca von Giacomo Puccini. Das Stück, das im Jahr 1800 in Rom vor dem Hintergrund der napoleonischen Kriege spielt, wurde von Stephan Witzlinger inszeniert. Seine Interpretation der Oper, bei der auf einer Drehscheibe gespielt wird, kam beim Premierenpublikum gut an, viele Zuschauer spendeten stehend Applaus. Zur Besonderheit der Inszenierung gehört, dass 75 Zuschauer das Stück direkt auf der Bühne verfolgten.