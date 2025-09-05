Es ist das zehnte Seniorensportfest, das am 10. September auf eine neue Ebene wechselt. Waren es bisher immer die Seniorinnen und Senioren aus Suhl und Zella-Mehlis, die diesen Tag im besten Falle bei wechselseitig organisierten Veranstaltungen gemeinsam begingen, die sich offen zeigten, neue Sportangebote zu entdecken oder mit der Teilnahme an verschiedenen Disziplinen dem Sportabzeichen wieder ein Stückchen näher kamen, so steht das aktuelle Seniorensportfest ganz im Zeichen eines künftigen Oberzentrums Südthüringen. Eingeladen sind nun alle an Sport Interessierten der vier Städte und der Ortsteile, sich am 10. September von 14 bis 17 gemeinsam fit zu halten. Dafür hat der Zella-Mehliser Seniorenbeirat mit den jeweiligen Seniorenvertretungen der anderen Städte und mit Partnern von der Stadtverwaltung bis hin zu den Vereinen und Sportbünden, einen aktiven Nachmittag mit einladendem Programm für alle Interessen und Möglichkeiten vorbereitet. Und dieses ist mit der Örtlichkeit sogar für jede Witterung ausgelegt, denn die Sportarena bietet bei eventuellem Regen Ausweichvarianten im Innenbereich.