Ist sie panisch? Er meint ja, sie meint nein. Überrascht? Schockiert? Sie kann es nicht in Worte fassen, dieses emotionale Chaos, das auf einmal durch ihr Innerstes tobt. Ein Baby? Mitten in der Schlange bei Ikea kommt das Thema auf. Und da soll man reflektieren und auch noch ein Gespräch führen? Sie hat keine Ahnung und auch keine Meinung, denkt erst einmal laut, und dieses Denken führt zu einem unglaublichen Wirrwarr an Gefühlen, Diskussionen, Verletzungen und Versöhnungen.