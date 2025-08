Der Geisenhimmel-Verein hat zum ersten Mal zu seiner Veranstaltung „Die Hütte rockt“ eingeladen. Gekommen sind rund 200 Gäste. Klar haben die Ausrichter das große Interesse als Aufforderung verstanden, weitere solche Höhepunkt in Zukunft anzubieten. Zumal die Besucher so viel Spaß hatten, dass sie gar nicht mehr nach Hause gehen wollten. Um 1 Uhr war dann aber trotzdem Schluss. Der Eintritt an diesem Abend war übrigens frei. Wer nur tanzen und in musikalischen Erinnerungen an die 70er bis 2000er Jahre schwelgen, aber nicht auf den Berg hochlaufen wollte, der konnte das bewährte Shuttle-Angebot nutzen.