Man müsse nicht alles mitmachen, was die FIFA sich ausdenke. "Dazu kommt die ohnehin hohe sportliche Belastung der Spieler im Herbst. Diese würden wir genauso wie weitere Fehlzeiten in der Schule durch das Turnier zusätzlich intensivieren", erklärte Rettig. Der Schweizer Verband nannte "sportliche und technische Gründe" und erklärte, das Team befinde sich in einem laufenden Sichtungsprozess.

Abgesehen von den 18 Europäern haben die USA, Nordkorea, Eritrea und Libyen eine Teilnahme abgesagt.

Wie funktioniert das Turnier?

Die üblichen Altersklassen für Junioren-Weltmeisterschaften sind U17 und U20. Die U15-Teams treten erstmals bei einem weltweiten Turnier gegeneinander an. 189 Nationen wurden auf 32 Gruppen von A bis AF verteilt. Gespielt wird auf der erst vor ein paar Wochen fertiggestellten hochmodernen Anlage in Hovsan östlich von Baku. Erst am Finaltag geht es in die größere Crystal Hall, wo einst der Eurovision Song Contest stattfand.

Spielberechtigt sind die Jahrgänge 2011 und 2012, die Kader sollen 14 Junioren beinhalten. Auf dem Rasen sind einige Regeln anders als im Profifußball. Auf einem deutlich kleineren Feld (68x47 Meter) wird acht gegen acht gespielt. Die Halbzeiten dauern 20 Minuten. Zuschauen können laut FIFA neben den freiwilligen Helfern nur Eltern und Betreuer.

Wird es die U15-WM künftig häufiger geben?

Ja, im kommenden Jahr ist eine U15-WM der Juniorinnen geplant. 2028 sollen dann beide Geschlechter bei dem neuen Format antreten. Bereits im kommenden Jahr wird Aserbaidschan erneut Austragungsort eines FIFA-Events: gemeinsam mit Usbekistan richtet der Staat am Kaspischen Meer die U20-WM aus.