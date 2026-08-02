„Wir sind nicht überrannt worden, das wollen wir aber auch gar nicht. Aber wir sind schon gut besucht“, sagt Jan Kobel am Freitagnachmittag. Rund zwei Stunden ist die Sommer-Biennale, die er und seine Frau Judith Rüber ins Leben gerufen haben, da gerade mal alt. Und schon haben sich etliche Neugierige eingefunden, die einen Blick ins „Hotel Stadthaus“, welches das Ehepaar betreibt, werfen. Sogar aus Ilmenau kommen Kunstinteressierte.