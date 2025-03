Monatlich ein weiterer Höhepunkt

Doch nicht nur das. Natürlich ist auch während dieses besonderen Tierpark-Tages an die jüngsten Besucher gedacht, für die verschiedene Bastelangebote vorbereitet werden. Monatlich stehen dann weitere Höhepunkte im Suhler Tierparkpogramm, nach dem Osterfest am 21. April, am 16. Mai Abendführung mit Lagerfeuer, am 22. Juni Zootag und Imkertag, am 11. Juli Abendführung, am 3. August Tierparkfest, am 13. September Markt im Stall und am 10. Oktober eine erneute Abendführung. Am 22. März gilt der normale Eintritt, ebenso die Jahreskarte.