„Volleyball ist ein Hallensport und wird oft in Handballhallen gespielt, wobei die Linienmarkierungen für die unterschiedlichen Sportarten – Handball, Volleyball, Basketball – meist auf dem gleichen Boden vorhanden sind. Es gibt leichte Unterschiede bei den Spielfeld-Maßen (Volleyball 9 x18 Meter) und der nötigen Hallenhöhe (mindestens 7 m), aber die Hallen sind grundsätzlich für beide Sportarten nutzbar. Die Ausrüstung wie Schuhe und der Netzaufbau unterscheiden sich, doch in der Praxis ist der Wechsel in einer Mehrzweckhalle gut machbar.“
Premiere im Handball-Tempel Das Volleyball-Experiment
Claudia Fehse 02.01.2026 - 14:47 Uhr