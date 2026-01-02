„Volleyball ist ein Hallensport und wird oft in Handballhallen gespielt, wobei die Linienmarkierungen für die unterschiedlichen Sportarten – Handball, Volleyball, Basketball – meist auf dem gleichen Boden vorhanden sind. Es gibt leichte Unterschiede bei den Spielfeld-Maßen (Volleyball 9 x18 Meter) und der nötigen Hallenhöhe (mindestens 7 m), aber die Hallen sind grundsätzlich für beide Sportarten nutzbar. Die Ausrüstung wie Schuhe und der Netzaufbau unterscheiden sich, doch in der Praxis ist der Wechsel in einer Mehrzweckhalle gut machbar.“