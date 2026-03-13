Premiere Franken wählt neue Weinkönigin - oder einen Weinkönig?

Bad Kissingen (dpa/lby) - Die Fränkische Weinbranche sucht ein neues Werbegesicht. Heute (13.30 Uhr) wird in Bad Kissingen die nächste Fränkische Weinmajestät gewählt - entweder wieder eine Weinkönigin oder erstmals ein Weinkönig.
Die Wahl zur Fränkischen Weinkönigin ist seit 1950 Brauchtum und läuft jedes Jahr fast identisch ab. Doch dieses Jahr gibt es eine Besonderheit.
Drei Frauen und ein Mann haben sich um das Amt beworben: die 22-jährige Lisa Faber aus Obernbreit (Landkreis Kitzingen), die 26-jährige Sonja Sehm aus Bürgstadt (Landkreis Miltenberg), die 21-jährige Angelina Seiler aus Stammheim (Landkreis Schweinfurt) und der 23-jährige Maximilian Lang aus Hüttenheim (Landkreis Kitzingen). Die Jury-Entscheidung wird für den frühen Abend erwartet.
Die Fränkische Weinkönigin wird seit 1950 gekürt. Sie vertritt die Weinbranche auf gesellschaftlichen Terminen wie Weinfesten, in der Faschingssendung "Fastnacht in Franken" und bei Treffen mit Akteuren aus Politik und Wirtschaft. Franken ist mit gut 6.000 Hektar Anbaufläche das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern.