Premiere Franken wählt neue Weinkönigin - oder einen Weinkönig?

Drei Frauen und ein Mann haben sich um das Amt beworben: die 22-jährige Lisa Faber aus Obernbreit (Landkreis Kitzingen), die 26-jährige Sonja Sehm aus Bürgstadt (Landkreis Miltenberg), die 21-jährige Angelina Seiler aus Stammheim (Landkreis Schweinfurt) und der 23-jährige Maximilian Lang aus Hüttenheim (Landkreis Kitzingen). Die Jury-Entscheidung wird für den frühen Abend erwartet.