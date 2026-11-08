Hannover - Die Hardrock-Band Scorpions würde ihren Film "Wind Of Change" über das Ende des Kalten Krieges gerne auch in Kiew zeigen. "Natürlich wäre es schön, wir haben in der Ukraine viele Konzerte gespielt", sagte Sänger Klaus Meine der Deutschen Presse-Agentur. Man fühle sich angesichts der russischen Aggression sehr mit dem Land verbunden. "Wir sind traurig, dass die Zeit so zurückgedreht wird und hoffen, dass der Wind sich bald wieder hin zum Frieden dreht." Der Film feiert seine Premiere Ende Januar 2027 in Berlin.