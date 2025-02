Nagelsmann versicherte: "Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen." Für die DFB-Auswahl steht im März das Viertelfinale der Nations League gegen Italien an. Im Hinspiel muss Nagelsmann zudem auf Bayers aktuellen Offensivstar Florian Wirtz verzichten, er ist in der Partie am 20. März in Mailand gesperrt.