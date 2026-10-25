Premier League Rose-Team stürzt United tiefer in die Krise - Wirtz siegt

Sportlich läuft es nicht und auch innerhalb des Teams gibt es Ärger. Carrick ließ gegen die Rose-Mannschaft seinen Kapitän Bruno Fernandes über 90 Minuten auf der Bank. Der Portugiese hatte nach dem 1:4 in der Königsklasse in Como unter der Woche die Taktik vom United-Trainer kritisiert. Eine Reaktion der Mannschaft war auf dem Rasen nicht zu sehen - im Gegenteil. Der Brasilianer Rayan (38. Minute), Marcus Tavernier (43.) und Evanilson (71.) trafen für die Gäste.