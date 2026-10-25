Premier League Rose-Team stürzt United tiefer in die Krise - Wirtz siegt

Manchester - Englands Rekordmeister Manchester United rutscht in der Premier League immer tiefer in die Krise. Gegen den AFC Bournemouth mit Trainer Marco Rose unterlagen die Red Devils deutlich mit 0:3 (0:2) und stehen nach dem schlechtesten Saisonstart in der Premier League mit nur einem Sieg aus acht Siegen im Tabellenkeller. Für Trainer Michael Carrick wird mit Platz 16 in der Liga und Rang 20 in der Champions League der Druck immer größer. Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann wurde bereits mit Manchester United in Verbindung gebracht.