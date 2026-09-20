Matchwinner für Man City war Antoine Semenyo, dem ein Doppelpack (43. Minute/57.) gelang. Außerdem trafen für den Favoriten Rayan Cherki (29.), Enzo Fernández (9.) und Erling Haaland (81.). Norwegens Sturmstar hat nun gegen alle Teams mindestens ein Tor erzielt, gegen die er in der Premier League gespielt hat. Haaland ist erst der zweite Spieler (mit mehr als einem Spiel) nach dem heutigen Bayern-Torjäger Harry Kane, dem dies gelungen ist. Für Sunderland war der frühere Leipziger Brian Brobbey (12./33./59.) gleich dreimal erfolgreich.