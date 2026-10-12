Liverpool - Liverpool-Legende Jamie Carragher fordert nach dem ernüchternden 0:3 gegen Manchester City, Florian Wirtz aus der Startelf zu nehmen. "Es tut mir leid, das sagen zu müssen: Es funktioniert nicht mit Florian Wirtz und hat bislang auch nicht funktioniert", sagte der frühere Verteidiger der Reds bei Sky nach der Topspiel-Niederlage in der Premier League. Fußball-Nationalspieler Wirtz legte im Heimspiel gegen Man City einen unauffälligen Auftritt hin und wurde in der 66. Minute ausgewechselt.