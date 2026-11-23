Liverpool - Nach seinem starken Auftritt beim 4:0 (2:0) des FC Liverpool gegen Manchester United hat Florian Wirtz seine beiden Trainer gelobt: Bundestrainer Jürgen Klopp und Liverpool-Coach Andoni Iraola. Auf die Frage, ob die beiden maßgeblichen Anteil an seiner aktuellen Form hätten, sagte Wirtz bei Sky Sports: "Beide sind sehr, sehr gute Trainer. Ich spiele gern unter ihnen. Sie bringen unterschiedliche Qualitäten mit, und ich bin einfach froh und kann froh sein, zwei solche Trainer zu haben."