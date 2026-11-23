Ein Tor und eine Vorlage

Wirtz traf gegen die nach einer Roten Karte früh dezimierten Gäste selbst zum 2:0 und bereitete das 4:0 vor. Sein Formhoch erklärte er mit der Entwicklung des Teams: "Ich fühle mich sehr gut. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und besser wird", sagte der 23-Jährige, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. "Wenn man Teil davon ist, wird man selbst auch besser."