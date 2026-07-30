Newcastle - Nationalstürmer Nick Woltemade bekommt bei Newcastle United laut übereinstimmenden Medienberichten einen neuen Trainer. Demnach hat der bisherige Coach Eddie Howe den Premier-League-Club darüber informiert, dass er sein Amt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt und eine Pause einlegen will. Die Nachfolge soll der Deutsche Matthias Jaissle antreten, der zuletzt bei Al Ahli in Saudi-Arabien tätig war.
Premier League Medien: Neuer Trainer für Nick Woltemade in Newcastle
dpa 30.07.2026 - 10:32 Uhr