Der 48 Jahre alte Howe war fünf Jahre lang Trainer in Newcastle. Trotz großer Investitionen hatte der Club aus dem Norden Englands in der vergangenen Saison nur den zwölften Tabellenplatz belegt. Dennoch hatten sich beide Seiten auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt, die nun aber doch zu Ende geht. Am Mittwoch hatte Newcastle in einem Testspiel ein 1:4 gegen Bristol City kassiert.