Manchester - Trainer Mauricio Pochettino hat auch bei seinem Heimdebüt mit Manchester United eine herbe Niederlage einstecken müssen und die Krise des englischen Fußball-Rekordmeisters verschärft. Die Red Devils verloren vor den heimischen Fans klar mit 0:4 (0:2) gegen den FC Brentford. Nach der sechsten Niederlage im zwölften Saisonspiel bleibt Man United vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Sollte Crystal Palace am Sonntag gegen Hull City gewinnen, wird United neues Schlusslicht der Premier League.