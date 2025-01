Brentford schlägt spät zurück

In der Defensive ist City allerdings weiterhin zu fehlerhaft. Erst rettete Nathan Aké für den geschlagenen Torhüter Stefan Ortega knapp vor der Linie. Dann überwand Yoane Wissa den früheren Bielefelder Schlussmann zum Anschlusstreffer (82.). Auch gegen den Kopfball von Christian Nörgaard in der Nachspielzeit war Ortega machtlos (90.+2). Aké bewahrte City danach sogar vor einer Niederlage. Der Niederländer klärte erneut in höchster Not (90.+5).