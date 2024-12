Das City-Spiel war geprägt von Verunsicherungen und Fehlern, einen davon nutzte Everton schließlich aus. Weil Manuel Akanji am Ball vorbei trat, machte Ndiaye per herrlichem Dropkick den Ausgleich. Anschließend scheiterte Haaland per Strafstoß am stark parierenden Jordan Pickford.