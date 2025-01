London - Thomas Tuchel hat in seiner Rolle als englischer Fußball-Nationaltrainer gleich zwei Premier-League-Spiele an einem Tag besucht. Bei der 1:2 (1:2)-Heim-Niederlage der Tottenham Hotspur gegen Newcastle United saß Tuchel, der sein Amt offiziell am 1. Januar angetreten hat, auf der Tribüne im Londoner Stadion. Am Abend war er dann auch im gut 135 Kilometer entfernten Falmer Stadium beim Spiel von Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler gegen den FC Arsenal vor Ort.