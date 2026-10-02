Manchester - Der Finanzskandal um Manchester City hat nun auch dem britischen Premierminister Andy Burnham Kritik eingebracht. Der Regierungschef hatte in dieser Woche in einem BBC-Interview die Besitzer des Premier-League-Vereins für deren Investitionen gelobt. Auf die Frage, ob er besorgt sei, dass sich die Geldgeber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen des Skandals zurückziehen und den Ex-Serienmeister verkaufen könnten, antwortete er: "Ich würde mir große Sorgen machen, sie zu verlieren."