Preisverleihung: Umweltpreis geht an besonderes Kindergarten-Konzept

Erfurt (dpa/th) - Ein Kindergarten für die ganze Stadt: Diese Idee in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) hat in diesem Jahr den Thüringer Umweltpreis gewonnen. Der Förderverein Kindergarten Gartenkinder e.V. habe das pädagogische Konzept des Kindergartens in die Stadt hinein erweitert, hieß es vom Umweltministerium anlässlich der Preisverleihung. Es gebe ein Kreativatelier mit Workshops für Kinder und Erwachsene, einen Spielraum zum Ausprobieren von Gesellschaftsspielen und eine "Reparierbar", wo alte Elektrogeräte gemeinsam repariert werden können.