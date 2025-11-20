Es gibt Geschichten, die man nicht einfach schreibt, sondern behutsam freilegt – wie alte Farbe unter bröckelndem Putz. Die Geschichte von Wolfgang Glüber und Michael Weber gehört zu diesen stillen Wundern unserer Zeit. Zwei Hessen, die eigentlich nur ein Ferienhaus für lange Wochenenden gesucht hatten, fanden in Thüringen ihr Lebensprojekt – und schließlich ihre Wahlheimat. Und Thüringen? Antwortete darauf mit einer Anerkennung, die selbst die beiden Hobby-Restauratoren kurz sprachlos machte: Nach dem Denkmalpreis des Landkreises bekommen sie nun am Nachmittag des 20. November auch den Thüringer Landesdenkmalpreis. Zwei Preise in einem Jahr – eine seltene, fast märchenhafte Würdigung.