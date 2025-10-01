Preisverleihung: Heinz-Glas setzt sich in Monaco durch

Formes de Luxe Awards



Die Formes de Luxe Awards sind ein renommierter Wettbewerb, der jährlich im Rahmen der Messe LUXE PACK Monaco stattfindet. Ziel der Awards ist es, besonders innovative und anspruchsvolle Verpackungslösungen im Luxusbereich auszuzeichnen – sei es von Marken, Verpackungs‐Lieferanten oder Designern. Die Preisverleihung erfolgt in mehreren Kategorien, die aktuelle Markttrends und Anforderungen widerspiegeln – darunter Themen wie Flaschen für Wein, Spirituosen und Kosmetik, Verschlüsse, E-Commerce-Verpackungen, Veredelung & Dekoration, Fine Craftsmanship sowie Labeling. Ab 2025 gibt es auch eine spezielle Kategorie, „Novel Materials”, ausschließlich für Materiallieferanten, die neuartige Werkstoffe entwickeln. Bewertet werden die Einreichungen durch eine Fachjury nach mehreren Kriterien: Innovationsgrad, technische Herstellbarkeit und Herausforderung, Nachhaltigkeitsaspekte, wie gut das Produkt zur Markenidentität passt, sowie Qualität und ästhetische Wirkung des fertigen Produkts. Für Marken und Hersteller bieten die Formes de Luxe Awards wichtige Vorteile: Sichtbarkeit in Fachmedien, Präsentation an einem zentralen Ort auf der Messe, Networking mit Entscheidern der Luxus-Verpackungsbranche sowie die Chance, technische und gestalterische Exzellenz zu demonstrieren. Der Wettbewerb ist in der Luxus-Packaging-Branche hoch angesehen, nicht zuletzt, weil die Einreichungen und Gewinner weltweit Beachtung finden und oft als Trendsetter dienen.