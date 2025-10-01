Preisverleihung: Heinz-Glas setzt sich in Monaco durch

In der Kategorie „Deco & Finishing“ konnte die exklusive Edition für das Parfüm Bvlgari Le Gemme Tygar x Refik Anadol (125 Mililiter) die Jury überzeugen.
Das Kleintettauer Unternehmen Heinz-Glas wurde gemeinsam mit Bvlgari und Atiu mit dem renommierten „Formes de Luxe Awards“ in Monaco ausgezeichnet.
Das Produkt entstand in Zusammenarbeit mit dem türkisch-amerikanischen Künstler Refik Anadol und zeichnet sich durch eine durchgängige 360-Grad-Dekoration von Glasflakon und Verschluss aus. Dank des hochmodernen Sublimationsverfahrens von Atiu und des Metalleffekt-Lacks von Heinz-Glas umhüllt die Dekoration das Produkt vollflächig – sogar über verschiedene Materialien hinweg.
Außerdem gewinnt das Produkt durch die Reduzierung der Anzahl der Komponenten und die Umstellung auf ein vollständig recycelbares Schraubverschlusssystem nicht nur an Eleganz, sondern auch an ökologischem Mehrwert.
Neben Ästhetik und Exzellenz in Sachen Glasverpackung und Dekoration setzt Heinz-Glas auf Nachhaltigkeit: Der Flakon besteht zu 30 Prozent aus Post-Consumer-Recycled-Glas (PCR-Glas) und wird am Stammsitz der Gruppe in Kleintettau produziert.
An den deutschen Standorten von Heinz-Glas werden seit 2024 alle Glasschmelzwannen vollelektrisch, mit CO₂-freiem Strom betrieben. Im vergangenen Jahr wurde die alte Gaswanne am ältesten Standort der Gruppe im thüringischen Piesau durch eine neue Elektroglasschmelzwanne ersetzt.
Die Formes de Luxe Awards sind ein renommierter Wettbewerb, der jährlich im Rahmen der Messe LUXE PACK Monaco stattfindet. Ziel der Awards ist es, besonders innovative und anspruchsvolle Verpackungslösungen im Luxusbereich auszuzeichnen – sei es von Marken, Verpackungs‐Lieferanten oder Designern. Die Preisverleihung erfolgt in mehreren Kategorien, die aktuelle Markttrends und Anforderungen widerspiegeln – darunter Themen wie Flaschen für Wein, Spirituosen und Kosmetik, Verschlüsse, E-Commerce-Verpackungen, Veredelung & Dekoration, Fine Craftsmanship sowie Labeling. Ab 2025 gibt es auch eine spezielle Kategorie, „Novel Materials”, ausschließlich für Materiallieferanten, die neuartige Werkstoffe entwickeln. Bewertet werden die Einreichungen durch eine Fachjury nach mehreren Kriterien: Innovationsgrad, technische Herstellbarkeit und Herausforderung, Nachhaltigkeitsaspekte, wie gut das Produkt zur Markenidentität passt, sowie Qualität und ästhetische Wirkung des fertigen Produkts. Für Marken und Hersteller bieten die Formes de Luxe Awards wichtige Vorteile: Sichtbarkeit in Fachmedien, Präsentation an einem zentralen Ort auf der Messe, Networking mit Entscheidern der Luxus-Verpackungsbranche sowie die Chance, technische und gestalterische Exzellenz zu demonstrieren. Der Wettbewerb ist in der Luxus-Packaging-Branche hoch angesehen, nicht zuletzt, weil die Einreichungen und Gewinner weltweit Beachtung finden und oft als Trendsetter dienen.