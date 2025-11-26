Erfurt (dpa/th) - Von der Zerkleinerungs-Maschine bis zur Software für Drohnen: Fünf Unternehmen sind dieses Jahr mit dem Thüringer Innovationspreis ausgezeichnet worden. Sie sind aus 71 Bewerbungen ausgewählt worden, wie die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) mitteilte. "Der Innovationspreis Thüringen würdigt Menschen, die Neues wagen und unser Land mit ihren Entwicklungen voranbringen", sagte Wirtschaftsministerin Colette Boos-John anlässlich der Preisverleihung.