Die vier Preisträger hatten am 5. Juli 2023 vier Ruderboote bei Windstärke 4 auf dem Bodensee bei Bregenz in Seenot bemerkt. Drei der Boote mit je fünf Menschen an Bord waren gekentert, wie die Polizei damals berichtete. Die Bühnentechniker waren den Ruderern daraufhin mit ihren eigenen Booten zu Hilfe geeilt. Zehn Menschen retteten sie aus dem Wasser, danach traf die Polizei und die Wasserrettung ein. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.