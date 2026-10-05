Preisverdächtige Literatur: Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

Frankfurt/Main - Wer erhält den Deutschen Buchpreis 2026? Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montagabend in Frankfurt verkündet.
Es wird spannend: Am Vorabend der Frankfurter Buchmesse wird traditionell der Deutsche Buchpreis vergeben. Sechs Titel sind noch im Rennen.
Frankfurt/Main - Wer erhält den Deutschen Buchpreis 2026? Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am Montagabend in Frankfurt verkündet.
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Diese Romane sind in der Endauswahl:
Insgesamt hatte die Jury 205 Titel gesichtet, die zwischen Herbst 2025 und Anfang September 2026 erschienen sind. Zunächst wurden 20 Bücher für die Longlist ausgewählt, diese wurde dann auf die sechs Titel umfassende Shortlist gekürzt.
Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Veranstaltung im Frankfurter Römer beginnt um 18.00 Uhr.
Insgesamt ist der Buchpreis mit 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr gewann Dorothee Elmiger mit ihrem Roman "Die Holländerinnen".