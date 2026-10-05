Preisverdächtige Literatur: Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

Shida Bazyar: "Die Lücken" (Kiepenheuer & Witsch, September 2026)

Franziska Gänsler: "Orca" (Kein & Aber, August 2026)

Valeria Gordeev: "Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle" (S. Fischer, August 2026)

Elias Hirschl: "Schleifen" (Paul Zsolnay, Januar 2026)

Peggy Mädler: "Selbstregulierung des Herzens" (Galiani Berlin, Februar 2026)

Dana Vowinckel: "Anton und Alma" (Suhrkamp, September 2026)

Insgesamt hatte die Jury 205 Titel gesichtet, die zwischen Herbst 2025 und Anfang September 2026 erschienen sind. Zunächst wurden 20 Bücher für die Longlist ausgewählt, diese wurde dann auf die sechs Titel umfassende Shortlist gekürzt.