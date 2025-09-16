Preisverdächtige Literatur Das ist die Shortlist für den Deutschen Buchpreis

Dorothee Elmiger: "Die Holländerinnen"

Kaleb Erdmann: "Die Ausweichschule"

Jehona Kicaj: "ë"

Thomas Melle: "Haus zur Sonne"

Fiona Sironic: "Am Samstag gehen die Mädchen in den Wald und jagen Sachen in die Luft"

Christine Wunnicke: "Wachs"

Es sei kein Zufall, dass mit der Shortlist 2025 in psychologische, gesellschaftliche und politische Abgründe geblickt werde, sagte Jurysprecherin Laura de Weck. "Sei es tastend, versponnen, mit Witz oder Radikalität, dabei immer hochliterarisch." Und: "So unterschiedlich die Erzählweisen und die Sprachgestaltung sind, so scheinen die Romane miteinander zu korrespondieren, zum Beispiel in Themen wie Gewalt, aber auch Zärtlichkeit." Das müsse aber keineswegs düster klingen, erklärte die Jurysprecherin. "Jede Lektüre auf der Shortlist ist ein Befreiungsschlag."