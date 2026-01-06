„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Getreu dem Spruch von Erich Kästner gab es im unterdessen vergangenen Jahr 2025 viele Wanderangebote der Meininger Tourist-Information in der herrlichen Meininger Umgebung. Viele neuen Wege, oft gesäumt von interessanten Besonderheiten, konnten die teilnehmenden Wanderer entdecken. Wer oft bei dem Format „Wandern mit Gerd“ dabei war und pro Wanderung einen „Mäninger Wandertaler“ als Quittung erhalten hat, konnte dadurch bei der alljährlichen Verlosung mit teilnehmen.