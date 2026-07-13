Schon im Juni hatte das Bundesamt für Statistik in Wiesbaden mitgeteilt, dass ein Fünftel der Menschen in Deutschland sich einen Urlaub nicht leisten könne. Die Statistiker hatten dabei gar nicht nach einem zweiwöchigen Sommerurlaub mit allem Luxus gefragt, sondern eher nach einer einwöchigen Pauschalreise. Doch selbst die ist für viele Menschen finanziell nicht drin. Die am Montag vorgelegte Statistik aus Wiesbaden liefert nun einen der Gründe, warum das so ist. Flugreisen haben sich innerhalb eines Jahres um fast zehn Prozent verteuert.