Beim „Kacktor des Monats“ wird in der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ sonntagabends im WDR regelmäßig der unterdurchschnittlichste Treffer des Monats gewählt - je unattraktiver, desto besser. Ein Traumtor ins eigene Netz in einem Fußball-Freundschaftsspiel im Februar 2025 brachte Tom Schlotzhauer vom RSV Fortuna Kaltennordheim diesen Preis ein. Jetzt kann abgestimmt werden, wer das „Kacktor des Jahres“ geschossen hat.
Preisgekröntes Eigentor Hat Tom das „Kacktor des Jahres“ geschossen?
Ralf Ilgen 20.01.2026 - 12:00 Uhr