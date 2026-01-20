Beim „Kacktor des Monats“ wird in der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ sonntagabends im WDR regelmäßig der unterdurchschnittlichste Treffer des Monats gewählt - je unattraktiver, desto besser. Ein Traumtor ins eigene Netz in einem Fußball-Freundschaftsspiel im Februar 2025 brachte Tom Schlotzhauer vom RSV Fortuna Kaltennordheim diesen Preis ein. Jetzt kann abgestimmt werden, wer das „Kacktor des Jahres“ geschossen hat.