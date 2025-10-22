Die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau hebt zum 1. Januar 2026 ihre Fahrpreise an. Als Grund nennt das Unternehmen steigende Energie- und Personalkosten. Trotz der Erhöhung, betont die IOV in einer Mitteilung am Mittwoch, lägen die neuen Tarife weiterhin unter dem Thüringer Durchschnitt – und man halte am Anspruch fest, Mobilität zuverlässig und bezahlbar zu gestalten. Zuletzt hatte die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau die Preise 2023 erhöht.