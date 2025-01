Erfurt (dpa/th) - Das Bauen ist im vergangenen Jahr in Thüringen teurer geworden - die Teuerungsrate stieg aber nicht mehr so stark wie in den Jahren davor. Im Jahresdurchschnitt lagen die Baupreise für Wohngebäude 2,8 Prozent über dem Niveau von 2023, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Die Statistiker sprachen von der niedrigsten Teuerungsrate seit dem Jahr 2021. Nach Angaben von Bauwirtschaft und Bauhandwerk lief der Wohnungsbau im Freistaat nur verhalten.