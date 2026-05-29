Preisentwicklung: Inflation in Bayern sinkt auf 2,6 Prozent

Das Landesamt hat zudem berechnet, wie sich die Preise für Energieprodukte seit 2020 entwickelt haben: Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2020 hat sich Strom dabei nur um 13,5 Prozent verteuert, Heizöl dagegen um 145,9 Prozent, Erdgas um 80,7 Prozent und Brennholz, Holzpellets und andere feste Brennstoffe um 61,4 Prozent. Die Kraftstoffpreise sind um 58,5 Prozent gestiegen. Allerdings war Rohöl 2020 durch die Corona-Krise zeitweise außergewöhnlich günstig, was den Vergleich ein Stück weit verzerrt.