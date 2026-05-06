München (dpa/lby) - Neben Öl und Gas haben sich nach Analyse der bayerischen Wirtschaft nahezu alle Metalle in den vergangenen Monaten erheblich verteuert. "Die Rohstoffpreise liegen nahezu wieder auf dem Rekordhoch von 2021", sagte Bertram Brossardt, der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw). Der Rohstoffpreisindex des Verbands stieg im Laufe des ersten Quartals um 14,3 Prozent auf 188,9 Punkte verglichen mit den ersten drei Monaten 2025 sogar um ein knappes Viertel (plus 23,1 Prozent).