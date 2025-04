Spielt das Niedrigwasser am Rhein eine Rolle?

Dazu ob auch das aktuelle Niedrigwasser an wichtigen Wasserstraßen wie dem Rhein eine Rolle bei den steigenden Spritpreisen in Bayern gespielt haben könnte, äußerte sich der ADAC nicht - in der Vergangenheit hatte es entsprechende Effekte aber immer wieder gegeben. Dazu passen würde, dass sich auch Baden-Württemberg im Ranking der günstigen Tankländer verschlechtert hat - wenn auch sehr viel weniger stark als Bayern.