Preise: Emmys wechseln vom Fernsehen zu Prime Video

Die Preise sollen darüber aber ohne Abo anzusehen sein und weiter im September verliehen werden, hieß es. Es handele sich zunächst um eine sechsjährige Vereinbarung. Die Partnerschaft stelle sicher, "dass die wichtigsten Auszeichnungen im Fernsehen sich auch weiterhin an die sich wandelnde Medienlandschaft anpassen und die Zukunft des Fernsehkonsums mitgestalten", hieß es zur Begründung.