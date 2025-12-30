Preise Das waren die größten Preissprünge bei Lebensmitteln 2025

Lebensmittel mit den größten Preisrückgängen

Butter (-22 Prozent)

Sowohl in Deutschland als auch in der EU ist mehr Milch produziert worden als im Vorjahr und der Fettgehalt in der Rohmilch stieg. Gleichzeitig war die Nachfrage verhalten. Butter wurde deshalb wieder deutlich günstiger. Die Handelsketten reduzierten die Preise für ein 250-Gramm-Päckchen der Eigenmarken im November schrittweise auf 1,19 Euro, im Dezember auf 99 Cent. Diese Preissenkungen sind in den Statistiken des Bundesamts bislang nicht erfasst, da die Landesämter ihre Zahlen bis zum 27. November meldeten. Im Oktober 2024 war Butter auf einen Rekordpreis gestiegen. Das billigste Päckchen kostete 2,39 Euro.